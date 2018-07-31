Libre con brazalete vecino fraudulento

NUEVA ROSITA COAH.- En libertad condicional con brazalete quedó Emmanuel Martínez Trujillo, sujeto que defraudó a 20 personas con la supuesta venta de predios en la colonia Humberto Moreira.

Libertad condicional para Martínez Trujillo el estafador de terrenos.

En la primera audiencia en contra de Emmanuel Martínez, por fraude equiparado, el juez determinó vincularlo a proceso, pero debido a que el delito no es grave, enfrentará su juicio en libertad con brazalete.

Se estableció también que Martínez Trujillo, sigue asistiendo a citas en el juzgado para continuar un proceso de recolección de información y otros datos relacionados al fraude cometido a 20 personas.

A lo largo de la duración del proceso, el acusado no podrá salir de la región y tampoco faltar a las citas que estipule el juez de lo contrario su situación legal puede cambiar.

Mientras tanto el señor Manuel Guadalupe Rivera Luna uno de los mayores afectado, pues entregó 60 mil pesos a Martínez Trujillo, dijo sentirse inconforme por la resolución del juez, pues le urge recuperar su dinero.