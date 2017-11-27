Limpian panteón municipal

NUEVA ROSITA, COAHUILA.- Para evitar la proliferación del mosco transmisor del dengue y del chikongunya trabajadores de Servicios Públicos se dieron a la tarea de realizar una campaña de limpieza en el panteón municipal.

Además vaciaron las piletas almacenadoras de agua que aún se encontraban al cien por ciento de su capacidad.

Los arreglos florales que se encontraban secos en las tumbas fueron retirados por los trabajadores de Limpieza dejando solamente los artificiales.

El panteón municipal Santa Rosa lleva un avance de un 70 por ciento de limpieza y los trabajos quedarán concluidos en la primer quincena del mes de diciembre.

Los trabajos de limpieza iniciaron a principios del mes y esto se ha reflejado en el avance de limpieza que se observa desde la entrada del camposanto.