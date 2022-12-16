Liquidarán a personal de Pasta de Conchos

NUEVA ROSITA, COAH.- La próxima semana se habrá de liquidar a los trabajadores que laboraron en las empresas Nacionales Proacon y DeTerra por espacio de diez meses en los trabajos de rescate de Pasta de Conchos.

Los trabajadores están en condiciones de demandar en caso de que no estén de acuerdo con el finiquito que vayan a recibir, aunque es difícil que lo hagan debido a que la mayoría son foráneos y aún no cumplen el año trabajando.

Ayer estuvo presente Julio Sánchez representante de la Secretaría de Trabajo en el Estado sosteniendo reunión con los trabajadores para darles a conocer los términos sobre su finiquito, su antigüedad y categoría que desempeñaron en su trabajo.

Las empresas Nacionales ya suspendieron sus trabajos, en breve tiempo abandonan la mina por incumplimiento debido a que no tenían el conocimiento y capacidad para llevar a cabo en tiempo y forma los trabajos evitando la penalización del Gobierno Federal.

Los únicos afectados son los trabajadores que fueron contratados desde hace diez meses ahora solo falta esperar que compañía le dará continuidad a las obras de rescate que reanudara actividades el próximo mes de enero del 2023.

Javier Martínez Valadez, Delegado Regional del sindicato minero a nivel Nacional, señaló que CFE no habrá de licitar la obra, pero si se asegurará que la empresa que le dé continuidad a las labores de rescate cuente con estabilidad económica para que recupere el tiempo perdido que es de un año y medio de retraso.

Los 280 trabajadores reajustados volverán hacer recontratados por la empresa que estará operando en enero en el trabajo de rescate que pueda realizarse hasta el año 2024.