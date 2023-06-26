Lista jornada de vacunación

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Alameda Principal “Miguel Ramos Arizpe” será la sede para la jornada de vacunación antirrábica y desparasitación que realizará el Centro de Bienestar Animal el próximo viernes 30 de junio.

De igual forma, el personal de dicho departamento trabajará en la aplicación de medicamento garrapaticida para perros y gatos.

Isis Pérez Soberanes, directora del Centro de Bienestar Animal, invitó a la población ramosarizpense a participar en esta brigada de servicios gratuitos que se llevará a cabo desde las 10 de la mañana a la 1 de la tarde.

“Con esta brigada buscamos atender a colonias como Fidel Velázquez, Nuevo Ramos y El Capitán en las que hay una alta población y, en consecuencia, muchas mascotas. Les pedimos que aprovechen que todos estos servicios son gratuitos para que les den el cuidado correspondiente”.

En medio del incremento de las temperaturas, las autoridades municipales se mantienen en alerta contra la presencia de enfermedades como la rickettsia por lo que se incrementaron las acciones para promover la aplicación de garrapaticida.

A la par de la vacunación antirrábica y la desparasitación que previene afectaciones para los animales de compañía, así como enfermedades por transmisión a los humanos.

Pérez Soberanes destacó que, en las últimas semanas, este tipo de jornadas se desarrollaron en colonias como Analco, y Manantiales del Valle, además de diversos ejidos, y continuarán con los recorridos en zonas de alta concentración poblacional.