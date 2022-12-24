Listos albergues para vulnerables

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Al registrarse temperaturas congelantes de hasta – 8 grados por el ingreso del Frente Frío No. 19, personal de la dirección de Protección Civil Municipal se dieron a la tarea de preparar los albergues temporales para recibir a las familias que viven en desventaja.

Gustavo Vázquez Zapata, director de la dependencia informó que son indicaciones de la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra mantener activos los refugios situados en los gimnasios de la cabecera municipal, el edificio de Bomberos y Rescatistas de Múzquiz así como en las coordinaciones del DIF situadas en los minerales.

Dado lo anterior, durante la mañana de ayer, estos lugares ya se encontraban listos para recibir a los indigentes que viven a la intemperie y propiamente a las familias que viven en desventaja en hogares muy humildes.

Cabe señalar los albergues estarán disponibles contando con colchonetas, cobijas y alimento caliente para todas aquellas personas que lo requieran toda vez que la temporada invernal se presenta con temperaturas de hasta menos 10 grados.