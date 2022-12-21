Llama a mantener Los hábitos sanos

El titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila, doctor Leopoldo Santillán Arreygue, llamó a la población a mantener hábitos sanos a pesar de las fiestas decembrinas y en el caso de las personas que padecen enfermedades crónicas, hacer lo posible por apegarse a sus tratamientos.

Destacó que, aunque la actividad académica escolar ha cesado y algunas personas aprovechan los días de navidad y año nuevo para salir de vacaciones, los 13 hospitales del Seguro Social permanecerán en guardia, sin embargo, lo ideal es prevenir y evitar cualquier malestar o afectación a la salud a través de la moderación en la comida, en la ingesta de bebidas alcohólicas y el extremo cuidado ante el riesgo de accidentes y de enfermedades respiratorias como el COVID-19.

Como especialista en medicina interna, el doctor Santillán Arreygue, destacó que el principal riesgo es para la población mayor de 60 años y los menores de cuatro.

Enfatizó que el momento de prevenir es hoy y que no se debe esperar al año nuevo para vacunarse, ponerse a dieta, cuidar la salud o acudir con el médico.

“Hace dos años celebrábamos la navidad con muchas restricciones a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19; en memoria de las personas que lamentablemente fallecieron y de sus familias, debemos continuar con las acciones que obtuvimos como aprendizaje y que son las medidas de protección de esta enfermedad”, señaló.

Reiteró que para disfrutar las fiestas hay que tener salud y para pasar una noche buena linda y un buen cierre de año, hay que cuidarse, prevenir las enfermedades y quienes ya las padecen aplicar medidas anticipatorias al daño.

“Es mejor compartir la mesa, en la cena, con nuestras familias, que estar en una cama de hospital, enfermos. Mantengamos vigentes las medidas preventivas y alimentémonos sanamente; son temporadas donde hay excesos; es prudente comer lo más nutritivo posible y la ingesta de bebidas debe ser también con mucha moderación”, concluyó.