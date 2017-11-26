Llama bomberos a no encender fogatas

SABINAS, COAH.- Bomberos de la localidad, recomiendan a las personas que no prendan fogatas o realicen quema de basura en los terrenos baldíos.

Hay que procurar echar en bolsas la inmundicia, ya que durante la tarde de ayer se registraron dos incendios, destacaron en la guardia de los apagafuegos.

Heriberto Arriaga, encargado de turno de la central del Cuerpo de Bomberos dio a conocer que estos incendios que la gente provoca pueden salirse de control siempre y cuando estén los aires fuertes, por eso piden a la ciudadanía que no ocasionen los incendios.

Mucha gente aprovecha estas temporadas para desmontar los predios; en los dos incendios que hubo la tarde de ayer fue controlado en su totalidad debido a que no había mucho aire.

Asimismo, mencionó que en años atrás se han atendido incendios forestales que se han salido de control y se extienden demasiado los incendios y es más difícil apagarlos.