Llaman a prevenir Violencia en niños

SALTILLO, COAH.- La Unidad de Integración Familiar, UNIF, exhortó a la población a solicitar apoyo para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes a través de diferentes acciones.

Patricia Moreno Domínguez, titular de la UNIF, explicó que los niños, niñas y adolescentes aprenden las conductas de los adultos y son de gran impacto en su vida: "Es sumamente importante que como padre, madre o cuidador se aprenda a manejar las emociones y mantener la calma, fomentar la comunicación, demostrar empatía y ayudar a comprender sus emociones", destacó.

La funcionaria municipal reiteró que ante cualquier situación previa de violencia en casa es importante solicitar atención y orientación de los especialistas; además de que esa ayuda la pueden pedir en la UNIF, que forma parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Si se encuentra en momentos de mucha tensión y se siente que se va a perder la calma es necesario respirar de manera profunda, comentar que se necesita un momento a solas, ir a un lugar seguro y reflexionar e identificar lo que se siente; los momentos de estrés pueden afectar la comunicación con los hijos, es importante buscar la mejor manera de comunicarnos con ellos, es vital conocer sus intereses, qué les gusta, qué música escuchan, qué artista es su favorito", comentó Moreno Domínguez

Finalmente, do a conocer que es necesario escucharlos, no interrumpirlos, respetar sus espacios, permitirles expresar sus sentimientos y pensamientos, ser respetuoso y no ofender.