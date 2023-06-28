Llaman PRONNIF a cuidar a niños

NUEVA ROSITA, COAH.- Personal de la PRONNIF, hace un llamado a los padres de familia para que extremen cuidados con los menores de edad durante las vacaciones de fin de cursos, que es cuando se incrementan los accidentes.

Aunque no se han registrado hechos que lamentar durante estos meses del año, al menos no se han reportado en la oficina de la PRONNIF es importante que los padres de familia extremen sus cuidados con los menores de edad tanto en el hogar como en centros de diversión.

Pablo Meza Quintanilla, titular de la dependencia hace un llamado a los padres de familia, para que cuiden a sus hijos menores de edad, durante la visita a los parques recreativos así como en las albercas donde es un punto de reunión para los paseantes.

Reconoció el funcionario público que precisamente en esta temporada es cuando más se registran accidentes en los domicilios donde participan los menores que en ocasiones resultan con quemaduras en diferentes partes del cuerpo por descuido de las madres de familia.

Es importante prevenir este tipo de accidentes para que las vacaciones de fin de cursos que están por iniciar resulten con saldo blanco que es lo que desea la PRONNIF así que nuevamente se recomendó a los padres de familia no descuidar a sus hijos menores de edad.