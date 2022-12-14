Llega el Museo Móvil a Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Museo Interactivo Interfaz Móvil de Cambio Climático llegó a esta localidad instalando la unidad en el estacionamiento de la Presidencia Municipal para recibir a estudiantes y pueblo en general.

Rodrigo Zigarroa Fernández, representante del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila mencionó que dicho museo hace referencia a lo que son las transformaciones que ha tenido el planeta.

Tiene además un pequeño cine en 3D. Informó Rodrigo Zigarroa Fernández, representante del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila.

Ante ello, buscan sembrar una semilla en los jóvenes para que el día de mañana puedan aportar su granito de arena en la sociedad y difundir este gran mensaje que pretenden llegue a la sociedad en general de todas las comunidades del Estado Coahuilense a fin de que protejan el planeta, cuiden el medio ambiente no tirando basura y siendo más conscientes del gran daño que se le está haciendo al ecosistema que tanto nos ha dado.

Agregó que ya estuvieron en San Buenaventura, Frontera, Monclova, Castaños, Sabinas y Nueva Rosita por lo cual arribaron ayer también a esta localidad en horario de 11 am a 5:00 de la tarde.

Cabe señalar el día de hoy estarán en el Municipio de Allende y posteriormente en Parras de la Fuente, Ocampo, Francisco I. Madero además de otras partes de la Región Sureste.

El Museo Interactivo Interfaz Móvil cuenta con información interactiva a través de diversas pantallas, una infografía, un pequeño cine en 3D, etc.

Fue la Secretaria del Ayuntamiento, Ing. Karla Mónica Escalera Mendoza quien dio la bienvenida a quienes hacen posible que este Museo llegue al Pueblo Mágico de Múzquiz.