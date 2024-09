Llega hoy AMLO a Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La mañana de este lunes, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habrá de arribar a Pasta de Conchos, con el objetivo de supervisar los avances que lleva el rescate de los 62 mineros que aún permanecen atrapados en dicho complejo desde hace ya 18 años y 7 meses, además constatará los trabajos efectuados en la mina El Pinabete en la Villa de Agujita.

Sobre la visita del Ejecutivo Federal Elizabeth Castillo Rábago, viuda del minero Gil Rico Montelongo dijo "Aunque no me permitan dialogar con el mandatario durante su arribo al Municipio de San Juan de Sabinas, en lo personal intentaré por todos los medios que López Obrador me escuche".

La ciudadana mencionó que serán las mismas viudas de siempre quienes emitan su discurso esto gracias a que son cercanas al ingeniero Valenzuela, quien representa a Comisión Federal de Electricidad (CFE) en este rescate.

Reiteró que, la mayoría de las viudas junto con los deudos, esperan reunirse en privado con el Presidente de la República y externarle sus inquietudes, no mediante evento público.

Aquí sufren tanto los hijos, como los padres como las viudas y somos nosotros quienes tenemos el derecho de estar al tanto de los avances que lleva el rescate y lo que se habrá de realizar después de que concluya el presente mandato de Andrés Manuel López Obrador, destacó la entrevistada.

"Mi suegra que en paz descanse, se fue con la ilusión de que recuperaran los restos de su hijo y esto no ha ocurrido por ello es que necesitamos dialogar con el Presidente de la República para que nos asegure que el rescate seguirá sin escatimar recursos", precisó la ciudadana.

Añadió que las cuadrillas de trabajadores comenzaron desde hace algunos días a limpiar el área donde se ubica la Lumbrera Uno puesto que aparentemente ahí se habrá de llevar a cabo dicho evento, hermoseándolo el lugar para la vista de Obrador.

Importante destacar que, el único medio para ingresar a la Lumbrera Uno de Pasta de Conchos, será por medio del servicio de transporte que estará disponible unicamente para los familiares de los mineros finados, en el Estacionamiento de la Infoteca de la UA de C en la ciudad de Nueva Rosita.

Trascendió además que, para brindar atención adecuada, se debe considerar a 3 familiares por cada minero, de esta manera las personas deberán abordar las unidades este lunes en un horario de 10:30 a 11:40 hora a fin de desplazarlos al lugar indicado.