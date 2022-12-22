Llega Santa Claus a Súper Gutiérrez

NUEVA ROSITA, COAH. En vísperas de la navidad Santa Claus llegó al centro comercial Gutiérrez con alegría y diversión para todos los pequeños que asistieron para llevarle la lista de regalos que desean que les traiga desde el Polo Norte.

El Santa Claus y los duendes que lo acompañaron disfrutaron y compartieron la alegría de todos los niños que asistieron al centro Comercial Gutiérrez en la sucursal Clínica de la colonia Nuevo León.

1 / 5 Niños se tomaron la fotografía con Santa Claus. 2 / 5 Santa Claus y los duendes llegaron en trineo desde el Polo Norte. 3 / 5 Por cortesía del centro comercial, regalaron las fotografías a los niños que posaron con Santa Claus. 4 / 5 Una pequeñita posó con Santa Claus y los duendes. 5 / 5 Los niños depositaron su lista de regalos en el buzón de Santa Claus. ❮❯

Los pequeñines no podían creer que Santa Claus en persona llegará a visitarlos antes de las fiestas decembrinas en que llegará cargado de juguetes para todos los niños que se portaron bien y a los que no lo hicieron también.

Los pequeños acompañados de sus padres llegaron al Centro Comercial Gutiérrez para tomarse la foto y entregarle la lista de los regalos que le solicitaron, que precisamente se encuentran en esta sucursal.

Con la alegría reflejada en los rostros inocentes de los pequeños, con gusto saludaban a su personaje favorito, además le solicitaron la fotografía para el recuerdo.