Llega Santa Claus a Súper Gutiérrez

NUEVA ROSITA, COAH. En vísperas de la navidad Santa Claus llegó al centro comercial Gutiérrez con alegría y diversión para todos los pequeños que asistieron para llevarle la lista de regalos que desean que les traiga desde el Polo Norte.
El Santa Claus y los duendes que lo acompañaron disfrutaron y compartieron la alegría de todos los niños que asistieron al centro Comercial Gutiérrez en la sucursal Clínica de la colonia Nuevo León.
Niños se tomaron la fotografía con Santa Claus.
Santa Claus y los duendes llegaron en trineo desde el Polo Norte.
Por cortesía del centro comercial, regalaron las fotografías a los niños que posaron con Santa Claus.
Una pequeñita posó con Santa Claus y los duendes.
Los niños depositaron su lista de regalos en el buzón de Santa Claus.
Los pequeñines no podían creer que Santa Claus en persona llegará a visitarlos antes de las fiestas decembrinas en que llegará cargado de juguetes para todos los niños que se portaron bien y a los que no lo hicieron también.
Los pequeños acompañados de sus padres llegaron al Centro Comercial Gutiérrez para tomarse la foto y entregarle la lista de los regalos que le solicitaron, que precisamente se encuentran en esta sucursal.
Con la alegría reflejada en los rostros inocentes de los pequeños, con gusto saludaban a su personaje favorito, además le solicitaron la fotografía para el recuerdo.