Llegan ahora a 43º un “Infierno” la Carbonífera

REGIÓN CARBONÍFERA.- Ante el pronóstico por las altas temperaturas que seguirán esta semana con temperaturas superiores a los 40 grados, autoridades sanitarias y Protección Civil de los municipios de la Región Carbonífera.

En las últimas semanas como en otras regiones del estado, se han reportado un alto número de golpes de calor incluso decesos que se atribuyen a este singular ola de calor.

Al respecto el director del Hospital General Juan Arturo Montemayor Menchaca, dió a conocer una serie de recomendaciones para protegerse del intenso calor.

Es importante que la ciudadanía se mantenga hidratada, tomar agua a lo largo del día, incluso si no se siente sed, esto ayudará a prevenir la deshidratación; vestir ropa ligera y de colores claros, esto permitirá la buena circulación del aire; evitar la exposición directa al sol durante las horas más intensas, que generalmente se registran entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde.

Evitar ejercitarse en horas pico a la intemperie, así como las largas caminatas que los atletas están acostumbrados a realizar durante el día con la intención de prevenir los golpes de calor que podrían poner en peligro la vida.

"Es importante poner especial atención a los grupos vulnerables, como los menores de edad, adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, porque este grupo de personas son más susceptibles a los efectos negativos del calor, y por esa razón, se les debe proporcionar un entorno fresco y confortable"

Es importante que los personas estén alerta a los signos de deshidratación o insolación, tales como mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso o piel seca, en caso de presentar alguno de estos síntomas, se recomienda buscar atención médica lo antes posible.

Así mismo es importante que las madres de familia suministren los sueros de electrolitos que el sector salud recomienda en casos de que los menores de edad presenten cuadros de diarrea mientras que reciben atención médica.