Llegan hoy los restos de Erick

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Será la mañana de hoy cuando los restos mortales de Erick Iván Ríos Navarro arriben a este mineral, la tierra que lo vio nacer.

El joven de 19 años de edad que tenía un futuro prometedor, fue asesinado al sureste de San Antonio, Texas en un campo deportivo lo anterior al intentar meter paz en una riña, ahí, una persona se le acercó y le disparó a quema ropa.

Erick tenía aproximadamente 1 año radicando en la Unión Americana a donde emigró en busca de un sueño de superación personal y ofrecerle una mejor calidad de vida a su madre Claudia Navarro y, a su hermana.





Su mayor anhelo era retornar a su pueblito querido a donde muchas veces soñó con llegar a los XV años de su hermanita, sin embargo, el destino le tendió una mala jugada.

Jamás se imaginaría la afligida mujer lo que al poco tiempo ocurriría, al recibir una llamada telefónica informándole que, a su hijo, él joven trabajador, bondadoso y respetuoso, lo habían privado de la vida.

Hoy la madre de familia espera llegar con el cuerpo de su hijo a esta Villa para velarlo en el domicilio de sus abuelitos paternos donde la comunidad entera de la Villa de Esperanzas habrá de acompañarle al igual que los integrantes de diferentes equipos de béisbol de los cuales él formaba parte.

Será posteriormente el lunes 19 de junio cuando los restos mortales del jovencito sean desplazados hasta su última morada, el Panteón de esta localidad, encabezando el

Descanse en Paz…