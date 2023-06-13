Llevan agua a la colonia Maseca

NUEVA ROSITA, COAH. Después de 20 años de estar padeciendo la reducción de agua potable en diferentes colonias de la localidad del sector Norte, al fin se solucionó el problema con la interconexión de la pila de rebombeo de agua potable que de ubica a un costado de la central de bomberos.

Desde ayer en la mañana las familias ya contaban con el servicio, esperan contar con agua potable las 24 horas del día para realizar sus quehaceres domésticos sin que la desperdicien a pesar de que esta llegando en forma turbia.

Antonieta Rodríguez habitante de la colonia Maseca, señaló que ahora si ya cuentan con suficiente presión de agua potable de la cual crecieron por muchos años, cuando contaban con el servicio era desvelarse por que llegaba por la madrugada y a las 6.00 de la mañana se suspendía el servicio.

Ayer que empezaron las familias a recibir el vital líquido en forma turbulenta, los habitantes de dicho sector tenían temor de consumirla principalmente los niños y adultos debido a que pudieran presentar padecimiento gastrointestinales.

" Ahora si a bañarme como Dios manda, lavar los montones de trastes sucios que se juntaron por varias semanas como no teníamos agua compramos vasos y platos desechables, por lo pronto ya estoy lavando aprovechando el agua antes de que la quiten nuevamente".

Mientras que las colonias altas contaban con el vital líquido en otros sectores como el Libramiento Sur, colonia del Seis, Independencia por mencionar algunos crecieron de agua potable todo el día del martes.