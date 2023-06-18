Llevan agua en pipas a Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Durante las 24 horas del día, personal de la Junta Administradora de Agua Potable y Alcantarillado de Múzquiz, colabora en el abastecimiento de vital líquido a las familias de esta Villa y otros minerales que resultaron afectados con la falta de suministro en sus hogares dado a los daños que personas sin escrúpulos realizaron en la tubería general.

Fue la tarde del viernes cuando la alcaldesa se desplazó a esta población para supervisar personalmente las acciones realizadas por las cuadrillas de trabajadores girando instrucciones precisas a Fernando Palao, gerente de JAAPAM de atender el llamado de la población que se quedó sin el servicio del vital líquido.

Uno a uno, la alcaldesa recorrió los domicilios, dialogó con las familias fincando el compromiso de apoyarles en lo necesario e informar sobre los problemas que surgieron a consecuencia de las malas acciones de personas ajenas a SIMAS que provocaron desperfectos en una de las válvulas de la red general de agua potable.

Añadió que serían dos pipas de agua las que estén abasteciendo a las familias de Esperanzas esperando que el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento solucione a la brevedad posible dicha situación.

Mientras tanto aseveró la alcaldesa que también estarán distribuyendo el suministro de agua en otras localidades que también resultaron afectadas esperando apoyar a todas las personas afectadas.