Llevan bomberos agua a familias

NUEVA ROSITA, COAH." No es nuestro trabajo de suministrar agua a las familias que carecen del servicio, por empatía los ayudamos y a cambio recibimos insultos además tratan de agredirnos por no llevar el servicio a domicilio".

Así lo explicó el comandante del cuerpo de bomberos Luis Enrique Rodríguez Arreaga agregando que la ciudadanía los culpa por no contar con el servicio de agua potable por tal motivo reciben constantemente insultos por parte de algunas personas.

Desde que inició el desabasto de agua potable comenzaron abastecer a las familias de diferentes colonias que necesitaban del vital líquido en las unidades del departamento, recalcando que no son los culpables de la escasez que padecen algunas familias.

Mediante sus posibilidades estarán brindando el servicio a la comunidad, siempre y cuando se comporten a la altura sin que lleguen a la agresión hacia el cuerpo de bomberos que solamente tratan de poner un granito de arena.

Rodríguez Arreaga dijo que a diario reparten más de cien mil litros de agua en los hogares de las diferentes colonias que carecen del servicio, los cuales son insuficientes por que no logran cubrir la demanda de la ciudadanía que solicita de sus servicios.