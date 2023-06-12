Llevan El Plato del Buen Comer

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- El Instituto Municipal de la Juventud (IMJUVE) en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impartió una platica sobre la sana alimentación a través del “Plato del buen comer” entre alumnos del jardín de niños “José Vasconcelos”.

La licenciada Fátima Durán mencionó que estas acciones las realizan con el lema “Por un Múzquiz Sano” pues se pretende inculcar entre los estudiantes tener una alimentación saludable.

Dijo que en esta ocasión recibió el apoyo por parte del personal de la clínica 27 del IMSS de Palaú añadiendo que esta es la cuarta institución educativa que visitan, atendiendo a estudiantes de 5 años en adelante.

Agregó que el sector educativo ha respondido de buena manera a estas actividades toda vez que se tiene muy buena interacción con los niños, adolescentes y jóvenes en torno a este tema.





