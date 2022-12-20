Llevan regalos a los niños de Casa Hogar

NUEVA ROSITA, COAH. Distintas organizaciones, asociaciones, funcionarios Estatales y ciudadanos entregan regalos golosinas, ropa nueva a los niños que se encuentran albergados en la casa hogar Refugio y Esperanza.

En esta temporada navideña los 28 niños que se encuentran en el lugar están recibiendo regalos para que pasen una navidad feliz, bajo el cargo de las personas que los cuidan y conviven a diario.

Ayer personal de Recaudación de Rentas, acudió al sitio para hacer entrega de golosinas a los pequeños que se encuentran alojados en ese lugar, sobre todo recibiendo a las personas que les llevan obsequios adelantados a la navidad.

Claudia Hernández Salas, titular de casa hogar Refugio y Esperanza, agradeció el enorme gesto al personal de la dependencia por los detalles que le llevaron a los niños que se encuentran en el lugar.

" Como sociedad tenemos niños de la Región Carbonífera que dependen de todos nosotros por ser la única casa hogar que está funcionando donde se albergan a menores desde dos meses a 17 años de edad"

Los pequeños lo único que piden son regalos y golosinas, sin embargo el personal de la casa hogar tiene necesidades para el buen funcionamiento del lugar y para la manutención de los niños. Dijo la entrevistada.