Llevarán sabinosaurio a exposición en la Laguna

SABINAS, COAH.- Raúl Dante Guajardo integrante de la Unión de paleontólogos de Sabinas, dio a conocer que la réplica del Sabinosaurio estará siendo parte de una exposición temporal en el museo de la Laguna.

El entrevistado dijo que hace unas semanas estuvo por esta región el delegado regional del Instituto regional de Antropología e Historia quien les presento la solicitud para que esto pudiera ser posible.

Explicó que esta exposición estará a partir del día 22 de noviembre del presente año para concluir el 28 de febrero del 2018, estando como estelar el Sabinosaurio y un Mamut encontrado en Ecatepec estado de Morelos.

Indicó que tiene poco más de dos años en los que esta replica estuvo participando en en la feria del libro de Parras, últimamente estuvo en el municipio de General Cepeda.

Mencionó que sus exposiciones tienen un enfoque a las primarias y secundarias quienes son los mas interesados pero ya de ahí los niños invitan a los adultos para que acudan a ves las exposiciones.

Explicó que ahorita no han salido a campo pero si tienen mucho material que estan estudiando como cocodrilos fósiles, tiburones, tortugas, peces entre otros más.

Indicó que la región carbonífera cuenta con muchos yacimientos importantes ya que tienen alrededor de 3 mil piezas originales en bodega las cuales corresponden a 120 especies seres diferentes que vivieron en esta zona y que convivieron con los dinosaurios.