Lo atacan con arma blanca

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven resultó con lesiones producidas por un arma blanca, presuntamente por dos sujetos que llegaron en una motocicleta y lo atacaron.

El incidente se registró alrededor de las 20:30 horas del martes en la calle Luis Donaldo Colosio en la colonia Los Frenos, indicaron vecinos quienes identificaron al menor afectado como Alfredo (O) de 16 años de edad, vecino de la misma colonia.

Según declaraciones de algunos testigos, el joven caminaba sobre la calle en mención, cuando dos sujetos se le acercaron en una motocicleta y lo lesionaron en la parte baja de la espalda, para luego retirarse con rumbo desconocido.

Los hechos ocurrieron el pasado martes cerca de las 20:30 horas en la calle Luis Donaldo Colosio en la colonia Los Fresnos cuando el menor se dirigía a su domicilio.

Mismo que fue trasladado a bordo de un vehículo particular hacia el Hospital General del Mineral de Palaú, donde médicos informaron que Alfredo recibió una lesión en la parte baja de la espalda en el lado derecho.

Elementos de la Policía Investigadora y oficiales municipales implementaron un operativo de búsqueda para dar con los agresores con resultados negativos.

Fueron los familiares que acompañaron el día de ayer por la mañana al menor afectado, después de que fue dado de alta del nosocomio a presentar la denuncia correspondiente ante la agencia del Ministerio Público por el delito de lesiones que le provocaron dos sujetos no identificados a bordo de una motocicleta, para que se inicie la investigación y den con su paradero y paguen por los daños ocasionados al menor.