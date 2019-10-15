Lo buscaba su mamá, se interna en centro de adicciones

NUEVA ROSITA, COAH.- Familiares de Juan Gustavo B, el joven que había desparecido desde hace diez días, fue localizado ayer en un centro de adicciones de la ciudad de Saltillo.

Encuentran a desaparecido.

Alma Laura López Rodríguez, madre del desaparecido señaló que al fin se pudo comunicar con su hijo que ingresó al centro de rehabilitación de drogas desde el momento en que salió de su domicilio ubicado en la colonia Jardines.

Algunas familias de esta localidad se unieron a la búsqueda de Briones López quien había abandonado su domicilio después de haber sostenido una discusión verbal con su madre por la depresión que presentaba.

Alma Laura dio aviso a las autoridades policiacas que ya había localizado a su hijo para que dejaran de buscarlo después de la denuncia que presentó en la agencia especializada en personas desaparecidas.