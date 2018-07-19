Lo detienen con cristal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Elementos de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dentro de los operativos y acciones de seguridad que realizan en beneficio de la población detuvieron a una persona con una sustancia denominada cristal y algunos objetos.

Elementos de la PGJE detiene a sujeto por robo y posesión de narcóticos.

Los agentes investigadores detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público a José Luis Sánchez Murillo, de aproximadamente 35 años de edad, vecino del barrio El Bajío, por el delito de robo y posesión de narcóticos gracias a una denuncia, no pudo demostrar la procedencia legal de los artículos encontrados en su poder.

Al detenido se le encontró en su poder piedras de diferentes tamaños con las características del narcótico denominado cristal, una báscula, además de un ropero de madera y un aire lavado.

Estos objetos, así como el imputado quedó a disposición del Agente del Ministerio Público, ubicado sobre la carretera Múzquiz-Palaú a la altura del kilómetro dos y medio a un costado de la Cruz Roja Mexicana.