Lo detienen con droga

SABINAS, COAHUILA.- Una persona detenida por posesión de una bolsa con marihuana, fue el resultado de un operativo realizado de manera conjunta entre elementos de Seguridad Pública Municipal, Fuerza Coahuila y la Fiscalía General del Estado.

El operativo inició la noche del pasado martes 24 y finalizó la madrugada del 25 de julio, recorriendo gran parte de la geografía municipal, realizando la revisión de ciudadanos sospechosos que deambulaban a altas horas de la noche.

Durante las revisiones fue detectada una bolsa de plástico que contenía hierba verde y seca con las características de la marihuana a un ciudadano de nombre Juan Manuel (N) de 40 años de edad, en las calles Emiliano Zapata y Riva Palacio en la colonia Sarabia.

El detenido fue trasladado a los separos del Centro de Control Comando y Cómputo C4, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público quien definirá su situación legal.

Detienen a vecino de la colonia Sarabia con marihuana.