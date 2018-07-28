Lo detienen por fraude

NUEVA ROSITA COAH.- Después de meses de que se cometió el delito de fraude equiparado, se logró detener al responsable de la venta de terrenos en la colonia Humberto Moreira de esta ciudad, donde más de 17 personas se vieron afectadas.

Emmanuel Martínez Trujillo de 33 años de edad, con domicilio particular en la calle Mineros #815 de la colonia Ramos Arizpe, quien fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado, por el delito de fraude equiparado estipulado en el Código Penal del Estado de Coahuila.

Las personas afectadas pagar de entre 30 mil a 60 mil pesos a dicho vendedor, quien les mostró planos y papeles de identificación de lotes donde se encontraban los supuestos terrenos dentro de la colonia Humberto Moreira.

Entre los afectados se encuentran los ciudadanos Reinaldo Ibarra, Juan Manuel Pérez, Osvaldo Padilla, Manuel Guadalupe Rivera, Amelia Hernández González, Leonardo Colunga y otros más que pagaron dinero a este hombre por los aparentes predios.

Cabe señalar que bajo la causa penal 230/2018, se le imputa al detenido por el delito de fraude equiparado, por la venta de predios ficticios.