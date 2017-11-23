Lo detienen por robo de computadora

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- Un hombre que fue señalado por robarse una computadora de un domicilio de la colonia Las Frutas, fue detenido el día de ayer y puesto a disposición de las autoridades competentes, sobre una de las calles de la misma colonia.

Los hechos se registraron a las 12:00 del media de ayer, cuando se reporto que en una vivienda localizada en la calle ciruelos de la colonia las frutas se había cometido un robo en el interior de la propiedad.

Al llegar, los uniformados se entrevistaron con la perjudicada, quien se identificó como Karla Ramírez quien manifestó que momentos antes se había percatado de que le faltaba una computadora que tenía en la sala de su casa y que además la chapa de la puerta estaba dañada.

Durante un recorrido en la colonia elementos de Seguridad Pública ubicaron al presunto delincuente, quien al ser entrevistado se identificó como Héctor Pérez, alias el “Pañal” de 25 años, vecino del tiro Cuatro quien cargaba la computadora y al no poder comprobar que le pertenecía, fue trasladado a la comandancia de la Policía para ser investigado y deslindar responsabilidades.