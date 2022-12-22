Lo encuentran muerto en baño

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- En el baño de una vivienda fue localizado sin vida Jesús Espinoza Terán conocido como “El Chito”, adulto mayor que luego de convivir con un grupo de amigos falleció aparentemente de un infarto fulminante.

Estos hechos se registraron la mañana de ayer en el barrio Uno y Medio, lugar donde se encontraban dos hombres quienes dijeron ser amigos del ahora occiso.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Fiscalía Regional tomaron conocimiento de lo ocurrido desplazándose al perímetro a fin de acordonar el área en espera de la llegada de peritos en criminalística de campo, el médico legista y el Ministerio Público para dar fe de los hechos y del levantamiento del cadáver.

Familiares de la persona fallecida mencionaron que el ciudadano era alcohólico y residía en dicho domicilio que compartía con varias personas más.

Por su parte, los amigos del adulto mayor manifestaron que se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas desde hace días; Jesús permaneció en el baño de la casa-habitación donde lo observaron pensando que estaba dormido, sin embargo posteriormente se dieron cuenta que ya no presentaba signos vitales reportando los hechos a las autoridades y cuerpos de emergencia quienes ya nada pudieron hacer por salvarle la vida.