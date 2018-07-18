¡Lo hallan muerto!

SABINAS, COAHUILA.- Después de permanecer tres días extraviado, Juan Sifuentes Luna de 65 años de edad, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera 35 sobre el kilómetro 22 del tramo Progreso entronque con la carretera 57.

Blanca Barrera Menchaca coordinadora de Agencias del MP.

La coordinadora de Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Blanca Barrera Menchaca confirmó que fue la tarde del lunes, alrededor de las 18:30 cuando fue reportado el hallazgo de una persona sin vida a la orilla de la carretera estatal 35. El cuerpo del occiso fue identificado por una sobrina como Juan Sifuentes Luna de 35 años; mismo que había sido reportado como desaparecido hace tres días y que tenía su domicilio en la citada población.

De acuerdo con el informe de la necropsia, la causa del fallecimiento fue un infarto agudo al miocardio.