Lo machetean por no pagar objeto sexual

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Ante la autoridad de la Agencia Investigadora del Ministerio Público se presentó un ciudadano para interponer formal querella por el delito de lesiones en contra de un individuo de apodo "El Chore".

El afectado que se identificó con el nombre de José Ignacio N de 29 años de edad mencionó que su rival lo atacó con un machete, provocándole severa herida en el brazo izquierdo.

"El imputado me estaba cobrando la cantidad económica de 250 pesos por un objeto sexual (vibrador) de los que tiene a la venta, sin embargo, al no contar yo con recursos económicos pues no le pagué, solo por eso me atacó", destacó el ofendido.

Agregó que estos hechos se registraron sobre la calle Jiménez entre Manuel Acuña y Abraham Long de lo cual tomaron conocimiento otras personas que pueden atestiguar lo ocurrido.

La víctima añadió que tras la severa herida que presentaba en una de sus extremidades superiores, le suturaron la herida con 18 puntadas en el Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina".

Agregó José que ahora lo único que pide es que el responsable de lo ocurrido le pague los gastos médicos que habrá de generar su recuperación física.