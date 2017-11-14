Lo matan y tiran camino al Socavón

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una persona sin vida fue encontrada entre los matorrales del camino que conduce al Socavón de la cabecera municipal en esta ciudad.

El cuerpo se encontraba con una bolsa de plástico en la cabeza y estaba maniatado de manos y pies.

Sobre estos hechos, el delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, indicó que se tomó conocimiento el día de ayer por la mañana del cuerpo de una persona, localizado a espaldas del parque recreativo La Cascada.

Señaló que el cadáver corresponde al de Jorge Alberto Vela Gutiérrez, quien contaba con 31 años de edad y era vecino del barrio El Pescadito, quien fue trasladado a una funeraria de la localidad donde se le practicó la necropsia de ley.

Las causas de la muerte fueron por estrangulamiento, presentando una pequeña lesión en la cabeza, además que al momento del hallazgo se observó que tenía cinta canela alrededor del cuello, según el médico legista esto fue lo que ocasionó la muerte del joven.

La Agencia de Investigación Criminal trabaja para esclarecer el hecho, teniendo acercamiento con testigos, quienes mencionaron que la noche del domingo el hoy occiso estuvo acompañado de algunos familiares en un domicilio.