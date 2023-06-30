Lo que faltaba, tampoco hay agua purificada

NUEVA ROSITA, COAH. - Se escasea el agua purificada en diferentes presentaciones, debido a las altas temperaturas las ventas se incrementaron principalmente en las tiendas de conveniencia.

Ayer por la tarde David Muñoz pretendía adquirir cinco garrafones de agua purificada de 20 litros en una tienda de conveniencia ubicado en la colonia Zaragoza y cuál fue su sorpresa que el producto se había escaseado.

El entrevistado dijo sentirse preocupado debido a que ya había visitado varias tiendas de conveniencia y no había conseguido el vital líquido embotellado, por lo tanto habrá de recorrer los centros comerciales para abastecerse de agua.

Agregó que su unidad vehicular cargaba más garrafones con la intención de comprar todos los que encontrará lamentablemente el producto se escaseo y no habrá manera de conseguir para el consumo de siete integrantes de su familia.

Así como David Muñoz buscaba agua embotellada, otros clientes también la solicitaban señalando que ya habían visitado la mayoría de las tiendas y no había encontrado por lo que comenzaron a preocuparse por la falta del vital líquido.