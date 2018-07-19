Lo reportan desaparecido

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un hombre de 60 años de edad fue reportado como desaparecido a la Fiscalía General del Estado, luego de que el pasado martes saliera de su domicilio ubicado en la calle Cruz Maltos del barrio La Piedra, sin embargo hasta el día de hoy no se han tenido noticias sobre su paradero.

Reportan a hombre como desaparecido en el barrio La Piedra.

Se trata de Roberto Antonio Quintanilla Flores, de 60 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el día de ayer, de acuerdo con los familiares, Roberto Antonio salió de su casa aproximadamente las 07:00 de la mañana, en un vehículo Cavalier, color rojo, modelo 2001 con placas de UCD.

La señora Juana Wenses Arellano de 47 años de edad, en coordinación con familiares y amigos han difundido el caso a través de redes sociales, en donde solicitan que de saber sobre su paradero, se les haga saber comunicándose al número 8641032800 o bien acudir a su domicilio ubicado en la calle Cruz Maltos 902 de la colonia La Piedra.

Cabe mencionar que ya las autoridades iniciaron la búsqueda del presunto desaparecido por calles y colonias de todo el municipio.