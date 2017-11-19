Lo tumban de su caballo de acero

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de ayer no fue nada buena para un hombre que iba a bordo de una motocicleta, pues resultó atropellado al tratar de ganarle el paso a un vehículo, estos hechos se registraron en las calles Niños Héroes con Xicoténcatl.

Autoridades que llegaron al lugar de los hechos, debido a una llamada por uno de los testigos que realizara a la guardia de la Policía Municipal, lograron entrevistarse con el conductor de la motocicleta de la marca Itálika color azul, modelo 2016 que circulaba de sur a norte por la calle Niños Héroes, quien les indicó que todo pasó al tratar de ganarle el paso a la camioneta de la marca Nissan de color guindo que iba delante de él.

Este disminuye su velocidad al intentar dar vuelta a la derecha y tomar la calle Xicoténcatl y al no controlar bien los manubrios, termina impactado en la llanta delantera del vehículo de la marca Nissan dañándole la llanta con el pedal.

Además el motociclista resultó con lesiones, por lo que los oficiales de la Policía solicitaron la colaboración de los paramédicos de la Cruz Roja quienes auxiliaron al lesionado, trasladándolo al hospital general del mineral de Palaú, donde fue atendido por las lesiones que este presentaba siendo dado de alta minutos más tarde ya que estas no ponían en riesgo su vida.

Mientras que los oficiales se entrevistaban con el conductor del vehículo, de quien tampoco se mencionaron sus generales, mencionó que llegará a un acuerdo con el chofer de la motocicleta ya que afortunadamente solo fue el susto y pues el daño es mínimo, solo espera que con este percance el hombre tome más precauciones ya que le pudo haber ocurrido un accidente mayor debido a su negligencia.