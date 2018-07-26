Lo tunden a golpes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH,- Un hombre de aproximadamente 55 años de edad, fue trasladado al Centro de Salud luego de recibir golpes en la cabeza y partes del cuerpo.

Los hechos se registraron, afuera de un centro comercial ubicado en las calles Morelos con Allende de la Zona Centro de acuerdo a testigos, Javier Arredondo Alfaro de 54 años de edad, vecino del barrio El Aguacate, salió del centro comercial cerca de las 08:00 horas de la mañana de ayer, cuando fue recibido a golpes con un tronco por un sujeto del que se desconoce su paradero, esto lo dejó herido y tirado en el suelo.

Familiares de la víctima descartan que lo hayan golpeado por resistirse a un asalto, pues no hubo ninguna anomalía entre sus pertenencias.

Testigos que presenciaron los hechos, al percatarse inmediatamente pidieron auxilio a la guardia de la Policía Municipal, mismos que solicitaron la colaboración de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes arribaron para atender al lesionado y ser trasladado a un hospital de la ciudad.

Familiares de la víctima descartan que lo hayan golpeado por resistirse a un asalto, pues no hubo ninguna anomalía dentro del negocio, no le quitaron nada de sus pertenencias a excepto del palo que fue parte de la escena, narró un sobrino.

Asimismo, se presume que el agresor huyó de los hechos dejando en el abandono al lesionado, hasta el día de hoy se desconoce quién fue el atacante, sin embargo Seguridad Pública Municipal está llevando las investigaciones correspondientes a este caso.