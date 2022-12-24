Localizan a Ramón con hipotermia

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con hipotermia y un leve cuadro de deshidratación fue localizado Ramón Alvarado desaparecido desde el pasado 19 de diciembre en esta localidad.

Su familia nunca perdió la fe en encontrarlo y reencontrarse con él manifestando su hermana de nombre Esperanza que este es el mejor regalo de Navidad que recibió durante el 24 de diciembre.

La mujer agradeció el apoyo que recibió por parte de la dirección de Protección Civil Municipal al mando de Gustavo Vázquez Zapata, de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía Regional, ciudadanos voluntarios como Luis Gálvez y en sí, la ayuda de dos hombres habitantes del sector Santa Rosa situado cerca de la Serranía de Múzquiz quienes comentaron que la tarde del viernes observaron por dicho lugar caminar a Ramón y finalmente ayer por la mañana al ubicarlo, lo resguardaron y entregaron a sus familiares.

El ciudadano que padece de epilepsia logró sobrevivir a temperaturas congelantes a pesar de no vestir prendas invernales.

Su familia decidió ayer por la mañana trasladarlo a la sala de urgencias del Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” para ser valorado medicamente.

Fue la doctora Mónica Ortiz quien atendió de inmediato al paciente de 49 años de edad destacando que Ramón presentaba hipotermia y un cuadro de deshidratación ante lo cual habrían de dejarlo en observación solicitando a personal de laboratorio algunos análisis clínicos además de proporcionarle electrolitos para hidratarlo y darle calor a fin de que se recupere satisfactoriamente.