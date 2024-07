Machetea moto mandados a un lomito en Múzquiz.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer con el nombre de Laura, a través de Facebook denunció públicamente a un "Moto mandados" de nombre Jerry, señalándolo como responsable de machetear a un lomito.

"Busco a Jerry motomandados que dé la cara, ya que lo mandaron del pollo a dejar pedido y me macheteó a mi perro sin el haberlo atacado, sí ladran, pero no han mordido y no se vale que este pelado haya hecho esto, los niños entraron asustados al ver que sacó el machete de su moto y ver lo que hizo, si tu estás viendo esta publicación da la cara Jerry la justicia divina existe".

Es lo que posteó la dama a través de redes sociales, argumentando que habrá de proceder legalmente tras el ataque que sufrió su mascota.

Cabe señalar, el can presenta severa herida en la cabeza por lo cual habrá de requerir sutura, recibiendo atención médica inmediata en una veterinaria de la cabecera municipal.