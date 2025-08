Madre de José 'Bebo' confía en justicia y espera audiencia decisiva

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Claudia Alonso, madre de familia de José, conocido como "Bebo", habitante del barrio Los Terreros, concedió entrevista en torno al proceso penal que enfrenta su hijo desde hace 2 meses, por el delito de violación que presuntamente cometió.

"Yo confío en la justicia, pero sobre todo en Dios, por eso sé que la verdad habrá de salir a la luz y esto se esclarecerá para que se demuestre la inocencia de las personas a quienes acusan de haber cometido tal delito", expresó el ama de casa.

Mientras tanto, el joven permanece recluido en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Piedras Negras, en espera de la tercera audiencia, programada para el mes de septiembre en el Juzgado Penal de Sabinas.

Claudia sostiene que su hijo no cometió el delito que se le imputa y espera que la joven denunciante recapacite y diga la verdad, para que las 5 personas señaladas puedan recuperar su libertad, demostrándose la inocencia de quienes han sido acusados injustamente, abundó.

"Mientras tanto, mi hijo está en el penal de la ciudad de Piedras Negras por un delito que no cometió".

Destacó que, en lo personal, le ha cambiado mucho la vida todo lo trascendido porque nunca había pasado por un problema así, describió a su hijo como un hombre trabajador, padre de familia que colabora con su papá en las labores de construcción.

"Solo espero que todo se solucione en la próxima audiencia pues considero que mi hijo es inocente porque él me lo ha dicho, cada vez que yo voy a visitarlo al CERESO me lo dice que confía en las autoridades que van a hacer bien su trabajo y habrán de esclarecer todo este problema".

"Ahora lo único que quiero es acompañarlos en la audiencia programada dijo con voz entre cortada, añadiendo que, pide justicia para "Bebo".

A ella, a la mujer que acusa a 5 personas de ultrajarla le digo que hable, puesto que no es justo que ellos estén en prisión por un delito que no cometieron.

Claudia Alonso mencionó que, en lo personal, trata de estar bien por su hijo, en el día a día. "Él me comenta que se encontraba en casa de un amigo, en el barrio El Aguacate, cuando lo detuvieron. Posteriormente me habla su esposa, diciéndome que lo habían detenido más no me dijo los motivos".

A los padres de la joven les pido que hablen con su hija para que recapacite porque no es justo que ellos estén en prisión por algo que no cometieron.

Añadió que el daño emocional para ella como madre ha sido mucho y como familia tiene otro hijo que se encuentra en Estados Unidos y es quien está solventando gastos ante la situación jurídica de su primogénito.

A los jóvenes que están tras las rejas les pido que confíen en Dios, pues todo debe salir a la luz y, a las autoridades policiacas, que hagan bien su trabajo, que investiguen, ya que yo confío en la justicia y espero que todo salga bien.

Finalmente añadió -me preocupa mi hijo porque ha tenido episodios de ansiedad en prisión, me han llegado comentarios que se aparta en un lugar solo, todo esto le ha afectado emocionalmente, no es justo que mi hijo y el resto de los detenidos paguen por un delito que no cometieron puesto que a la mujer ni siquiera la conocían, llegó por propia voluntad al domicilio cuando Bebo estaba con su otro amigo.

"Entre ellos se dan ánimos, e igual cuando nosotros como familiares vamos a verlos, también les decimos que confíen en la voluntad de Dios, en tanto, "Bebo" me dice que está tranquilo, que es inocente y que espera salir pronto para reencontrarse con su familia.

Tal y como fue del dominio público, trascendió que una fémina arribó a una vivienda del barrio El Aguacate, en busca de Norma N para que le realizara un "Trabajo" a fin de que su ex esposo regresara con ella, sin embargo, la dueña no se encontraba ya que por problemas de salud tuvo que viajar al Estado de Durango.

En el inmueble se encontraban tres varones y Raúl N conocido como "Rubí", el cual argumenta que fue la propia dama quien decidió quedarse en la vivienda y entre la charla tuvo acercamiento con los masculinos.

Posteriormente se retiraron del lugar, desplazándose a otro domicilio donde se involucró la fémina con dos varones más, pero, por propia voluntad, inclusive, al recibir una llamada telefónica por parte de su familia, la dama les dijo que regresaría cerca de las 10 de la noche, que se encontraba bien, todo esto desencadenó posteriormente el arresto de 5 hombres que aseguran ser inocentes del delito de violación que se les imputa.