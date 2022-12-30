Mal año para los músicos

NUEVA ROSITA, COAH.- Francisco Monrreal Martínez, secretario de trabajo de la sección 236 señaló que diciembre no fue el esperado debido a que fueron pocos los eventos que se organizaron con música viva.

El show de luces y los sonidos musicales desplazaron en esta ocasión a los grupos musicales que anteriormente alternaban con las grandes agrupaciones en las posadas que organizaban maquiladoras y centros comerciales.

En la mayoría de los eventos sociales que se organizaron distintas empresas de la Región Carbonífera las realizaron con cintas y sonidos haciendo a un lado a los grupos musicales que esperaban con ansia estas fechas para amenizar en las festividades.

Desde que inició la pandemia, los grupos musicales sufrieron un revés debido a que se paralizaron todos los eventos sociales, por lo tanto no tuvieron trabajo durante tres años.

En este año creyeron que sería distinto por la disminución de casos de covid, sin embargo fue todo lo contrario los grupos musicales fuertes tuvieron pocas contrataciones mientras que otros no firmaron un solo contrato.