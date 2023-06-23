Mantiene CEREDI atención en Rosita

NUEVA ROSITA, COAH. - Luego de que en el 2018, el Programa Federal Prospera, cancelara todos los beneficios asistenciales, el entonces Centro Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI) estuvo a punto de cerrar, dejando sin terapia y atención a niños de la Carbonífera, que asistían diariamente a terapia.
Gracias a las acciones conjuntas de la Jurisdicción Sanitaria 03, que encabeza David Mussi Garza, se logró mantener y ampliar el esquema de atención, indicó el Doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca Director del Hospital General de Nueva Rosita.
Ahora como Centro Regional de Desarrollo Integral, también ayuda a personas adultas con alguna necesidad de terapia física, psicológica, nutricional, medicina general, de enfermería, taller de estimulación temprana, etc.
Síndrome de West, parálisis cerebral Infantil, Síndrome de Guillen Barre, Amputados (terapia uso adecuado de la prótesis), Prótesis de cadera y rodilla, entre otras atenciones.
Semanalmente más de 60 menores(niñas y niños), así como adultos, son atendidos en el Ceredi, recibiendo la terapia y atención que necesitan.