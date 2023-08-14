Contactanos
Mantienen Vigilancia en escuelas de Rosita

Hasta el momento no se han registrado robos en los diferentes planteles educativos.

Por Alma Flores - 14 agosto, 2023 - 09:59 p.m.
Ruth Briseño Guerrero, inspectora de la zona escolar 310.
NUEVA ROSITA, COAH.-  Durante el periodo vacacional de verano que está por concluir, la inspectora de la zona escolar 310 Ruth Briseño Guerrero agradeció a la policía municipal por los constantes  rondines de  vigilancia que aun realizan  en las instituciones educativas a su cargo  para evitar robos y vandalismo.

La entrevistada mencionó que por el momento,  no han registrado robos en los diferentes planteles educativos pertenecientes a la zona escolar 310, los actos de vandalismo se presentan  durante el periodo de  clases pero en vacaciones no.

En la oficina de la supervisión escolar se han registrado actos de vandalismo por la ruptura de cristales, por tal motivo acudieron  con las autoridades para solicitar vigilancia en  las escuelas sobre todo evitar robos de los objetos de valor.

La zona escolar cuenta con una  bodega ubicada  en Sabinas donde se resguardan los equipos de valor de las instituciones educativas, sin embargo  no las utilizan debido a que tienen que desembolsar recursos económicos que tienen que costear a un particular para llevar los artículos de valor hasta ese lugar.

“No nos han robado pero sí han realizado desmanes, en las oficinas de la inspección educativa, durante el tiempo de clases, afortunadamente no se han registrado durante el periodo vacacional de verano" dijo la entrevistada.

