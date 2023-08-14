Mantienen Vigilancia en escuelas de Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante el periodo vacacional de verano que está por concluir, la inspectora de la zona escolar 310 Ruth Briseño Guerrero agradeció a la policía municipal por los constantes rondines de vigilancia que aun realizan en las instituciones educativas a su cargo para evitar robos y vandalismo.

La entrevistada mencionó que por el momento, no han registrado robos en los diferentes planteles educativos pertenecientes a la zona escolar 310, los actos de vandalismo se presentan durante el periodo de clases pero en vacaciones no.

En la oficina de la supervisión escolar se han registrado actos de vandalismo por la ruptura de cristales, por tal motivo acudieron con las autoridades para solicitar vigilancia en las escuelas sobre todo evitar robos de los objetos de valor.

La zona escolar cuenta con una bodega ubicada en Sabinas donde se resguardan los equipos de valor de las instituciones educativas, sin embargo no las utilizan debido a que tienen que desembolsar recursos económicos que tienen que costear a un particular para llevar los artículos de valor hasta ese lugar.

“No nos han robado pero sí han realizado desmanes, en las oficinas de la inspección educativa, durante el tiempo de clases, afortunadamente no se han registrado durante el periodo vacacional de verano" dijo la entrevistada.