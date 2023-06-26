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Coahuila

Marchan por el Orgullo LGBTTTIQ+

Estuvo el comediante de talla internacional conocido como Nicky Lauren.

Teresa Muñoz
Por Teresa Muñoz - 26 junio, 2023 - 09:42 p.m.
Marchan por el Orgullo LGBTTTIQ+
Cierran con broche de oro las festividades del comité LGBTQ+.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con broche de oro cerraron las festividades del mes del orgullo LGBTQ+ en el Pueblo Mágico de Múzquiz donde la tarde del pasado domingo se llevó acabo la marcha por la diversidad sexual.

 

Dicho evento fue organizado y encabezado por Diego Ibarra Presidente del Comité LGBTQ+ gran comediante de talla internacional conocido como Nicky Lauren el cual tuvo a bien presentar el show de las chicas transformistas para el público en general, frente a la explanada de la Presidencia Municipal.

 

Durante el desarrollo de este magno festejo eligieron a la reina y el rey de la marcha, festividad que fue todo un éxito presentando de forma gratuita el espectáculo con talentosos imitadores.

 

Cabe señalar, con apoyo de la administración municipal 2022-2024 se llevó a cabo este evento 100 por ciento familiar denominado Marcha del Orgullo LGBTQ+.

 

El desfile multicolor partió de las instalaciones de la Macroplaza de Múzquiz hacia el Centro Histórico de la cabecera municipal, agradeciendo los participantes el apoyo de sus familias y de la sociedad en general al respetar la diversidad sexual.

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Diego Rivera conocido como Nicky Lauren fue el organizador de dicho evento.
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Integrantes del Comité Organizador.
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Todo un éxito resultó el desfile realizado el pasado domingo.
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Así lució el recorrido.
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En Múzquiz respetan la diversidad sexual.
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Niños, jóvenes y adultos, acompañaron a sus familiares en la marcha.
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    Diego Rivera conocido como Nicky Lauren fue el organizador de dicho evento.

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    Integrantes del Comité Organizador.

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    Todo un éxito resultó el desfile realizado el pasado domingo.

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    Así lució el recorrido.

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    En Múzquiz respetan la diversidad sexual.

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    Niños, jóvenes y adultos, acompañaron a sus familiares en la marcha.

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