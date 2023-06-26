Marchan por el Orgullo LGBTTTIQ+

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con broche de oro cerraron las festividades del mes del orgullo LGBTQ+ en el Pueblo Mágico de Múzquiz donde la tarde del pasado domingo se llevó acabo la marcha por la diversidad sexual.

Dicho evento fue organizado y encabezado por Diego Ibarra Presidente del Comité LGBTQ+ gran comediante de talla internacional conocido como Nicky Lauren el cual tuvo a bien presentar el show de las chicas transformistas para el público en general, frente a la explanada de la Presidencia Municipal.

Durante el desarrollo de este magno festejo eligieron a la reina y el rey de la marcha, festividad que fue todo un éxito presentando de forma gratuita el espectáculo con talentosos imitadores.

Cabe señalar, con apoyo de la administración municipal 2022-2024 se llevó a cabo este evento 100 por ciento familiar denominado Marcha del Orgullo LGBTQ+.

El desfile multicolor partió de las instalaciones de la Macroplaza de Múzquiz hacia el Centro Histórico de la cabecera municipal, agradeciendo los participantes el apoyo de sus familias y de la sociedad en general al respetar la diversidad sexual.