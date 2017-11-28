Más infraestructura en el barrio El Bajío

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El día de ayer a las 10 de la mañana se llevó a cabo la entrega de la obra de pavimentación en la calle Nogales de la colonia El Bajío con la presencia del alcalde Luis Santos Flores, el director de Obras Públicas y Desarrollo Social Roberto Elguézabal; Marco Dávila en representación del gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez; el coordinador de la región Carbonífera de la Secretaría de Infraestructura Ramón Falcón, Fernando Palao, representante de la Sedesol aquí en el Municipio y la beneficiaria Mónica Rodríguez, representante de la colonia.

El alcalde Luis Santos Flores agradeció al Gobernador por el apoyo para estas importantes obras, enviándole el agradecimiento por medio del representante Marco Antonio Dávila, recordó que estuvo con el Gobernador en la inauguración del teatro Juárez de villa Las

Esperanzas e invitó a todas las señoras presentes para que visitaran el teatro.

Le solicitaron un camión para ir y se comprometió con un camión de pasajeros para llevarlas al informe de su último año de Gobierno que será en el teatro de Esperanzas, agradeció a Ramón, de la Secretaría de Infraestructura que siempre está al pendiente con cada construcción que se hace ya sea obra del Estado o Federal, agradeció a Fernando y a Mónica por la convocatoria a la entrega de la obra, reconoció el trabajo del director de Obras Públicas Roberto Elguézabal que siempre hace que el presupuesto se estire y alcance para más obras en beneficio de la gente.

Por otra parte, Marco Antonio Dávila mencioné que el Gobernador mandaba un cordial saludo a todos los presentes y que a la vez mandaba un mensaje que consistía en que la Seguridad Pública y las obras mejoraron en el Estado, más oportunidades de educación con más universidades y bachilleratos, creando más de 205 preparatorias y ocho universidades, que las nuevas empresas generaron más de 170 mil siendo una cifra histórica, que en Coahuila se protege a los derechos humanos y que en esta ocasión se estaba llevando a cabo otra jornada de las 100 obras en los 38 municipios al mismo tiempo, poniendo en marcha, supervisar o entrega de obras, el ejemplo estaba en esta obra que se inauguró lo que es la pavimentación que corresponde a cinco calles, ocho cuadras siendo 4760 metros cuadrados con una inversión de 2.4 millones de pesos.