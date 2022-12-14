Mata Covid-19 a mujer en Progreso

PROGRESO, COAHUILA.- Una mujer de 51 años falleció a causa de Covid 19 en esta población que no había presentado casos de esta enfermedad, según el Reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control Covid 19 al 13 de diciembre, reporta 52 casos en Coahuila incluidas dos defunciones.

La otra persona que falleció a causa de esta enfermedad es un hombre de 86 años de Monclova, este caso ya se había reportado.

Por distribución de los casos las ciudades que más presentaron incrementos de covid 19 son Torreón con 21 casos, Saltillo con 19, Francisco I Madero con 2 y Piedras Negras 2, y 8 municipios con un caso activo de Covid 19.

Casos activos son 323 en el estado Torreón presenta 112, Saltillo 105 y Monclova 16, en la región carbonífera se presentan 5 en San Juan de Sabinas, Sabinas con 3, Múzquiz 1.

Según lo dado a conocer hoy por el subsecretario de salud, Hugo López Gatell no se tiene contemplado nuevamente el cierre de lugares públicos, tampoco la exigencia de usar el cubrebocas en lugares cerrados.

Agregó que la población en riesgo ya ha recibido las dosis necesarias quienes fueron voluntariamente a vacunarse y están protegidos, no para la enfermedad, sino que con un refuerzo en su sistema inmune, continuaran vacunando a la población.