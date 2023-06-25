“Mata” IMSS a pensionado

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- De una forma arbitraria el Instituto Mexicano del Seguro Social suspendió la pensión por cesantía que recibía el ciudadano Oscar Sánchez Tavares desde el mes de mayo de este año argumentando que dicha persona fue reportada fallecida lo cual es totalmente falso.

Así lo denunció Ramiro Mijares Flores, Presidente Honorífico de la Delegación 321 de Jubilados y Pensionados quien atiende personalmente este caso.

Señaló que tras lo ocurrido se hicieron algunas diligencias investigando el proceder del IMSS además de acudir también a la sucursal bancaria comprobando esta ultima instancia que no fue recibida la pensión del mes de mayo y junio del ciudadano agraciado.

Ante ello, el presidente de los jubilados acudió al departamento de ventanilla única con sede en la ciudad de Nueva Rosita donde le entregaron la CURP del afectado quedando comprobado que se trata de una persona que no ha fallecido sin embargo desconoce por qué el IMSS lo dio por muerto.

Posteriormente asistieron a la sub delegación del IMSS a fin de tratar lo referente al importe de la pensión para que Sánchez Tavares reciba su pensión, sin embargo, sigue en proceso este trámite.

Lo más preocupante es que el agraviado recayó de salud por problemas de enfermedades acudiendo al Seguro Social pero ya estaba dado de baja sin recibir el servicio de atención médica.

A él lo iban a trasladar a la clínica 27 del IMSS de Palaú, esto desafortunadamente no fue posible ya que le informaron no tiene derecho.

Agregó el delegado de los pensionados que ya se hizo la reclamación de estos hechos, pero no se ha actuado en consecuencia.

“No es posible que si el Seguro Social no puede justificar su actuar sigan empecinados en retener la pensión a Don Oscar, por lo que pugnamos para que reactiven los derechos a esta persona”.

Caso contrario si no lo hacen y nuestro compañero recae aún más en su salud, nosotros habremos de proceder en contra del Seguro Social porque aquí se está viendo la mala intención que pone en riesgo la salud de esta persona.