Matan a mecánico por acosar a alumna

SALTILLO, COAH.- Un mecánico identificado como José Humberto Mena Solís, de 35 años de edad, falleció tras haber sido apuñalado por un grupo de jóvenes, presuntamente la agresión ocurrió luego de que una estudiante lo denunció con sus amigos al afirmar que continuamente la acosaba cuando pasaba frente al establecimiento para dirigirse a su escuela y de vuelta a su domicilio, por lo que ellos decidieron detenerlo con violencia.

Los hechos ocurrieron en la Zona Centro de Saltillo, en donde se encuentra el taller mecánico “Mena”, fue alrededor de las diez de la noche del pasado lunes cuando el grupo de amigos de la adolescente llegaron al lugar para golpearlo por el presunto acoso hacia su amiga y posteriormente, comenzaron a apuñalarlo hasta dejarlo herido de muerte.

Trascendió que la joven compartió la queja con sus amigos y esos decidieron ir a buscarlo al taller, el hoy occiso negó las acusaciones; sin embargo, el grupo de jóvenes comenzaron. Golpearlo y luego le dieron varias puñaladas para después huir del lugar, mientras que la familia de José Humberto fue trasladado al Hospital Universitario, en donde perdió la vida por la madrugada.

Claudia Garza Ramírez, esposa de Humberto, relató a las autoridades que se encontraban en su establecimiento cuando llegó un joven y una muchacha de quien desconocía los nombres y le pidieron a su marido que saliera del taller para reclamarle el por qué le había estado faltando al respeto a estudiante, acusación que él negó.

Luego de las palabras, el joven comentó a golpearlo, pero la adolescente se retiró para regresar con más personas que también lo golpearon, hasta que uno de ellos sacó un cuchillo y lo clavó en el abdomen de “Mena”; los jóvenes también agredieron a su suegro y sus dos cuñados; por lo que Víctor Manuel Solís, de 39 resultó con una herida en las costillas y en la cabeza y Javier Mena Moreno, de 61 años, el cual se encuentra herido de gravedad por tener heridas en la cabeza.

Al respecto, el titular de la Fiscalía General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, informó que ya se tiene abierta la carpeta de investigación por parte de la Agencia de Investigación Criminal para determinar realmente el móvil del homicidio y emitir las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables: “Tenemos asegurado el lugar para recabar las pruebas y evidencias que nos ayuden en el esclarecimiento de los hechos”.

De igual manera, Márquez Guevara señaló que hasta este martes o se habían detenido a o los responsables del homicidio del mecánico, pero afirmó que se había avanzado en la investigación.