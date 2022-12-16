Mejora la oferta de empleo: SNE

SABINAS, COAHUILA.- Luego de afirmar que mejoró la oferta de empleo en la región carbonífera la titular del Servicio Nacional del Empleo Martha Lucía Guerra Moya señaló que durante el año requirieron de 3 mil 500 vacantes de las cuales se cubrieron aproximadamente 1300.

Agregó que respecto al año pasado la situación fue mucho mejor en la región y empresas como Trinity Rail SA de CV, Empresa Magna, Fujikura, Jaropamex, Super Gutiérrez, negocios pequeños y empresas foráneas como Rassini de Piedras Negras y Alphabet de Monclova contrataron regularmente durante el año.

Actualmente comentó se sigue ofertando trabajo por parte de Trinity Rail SA de CV que todavía tiene 200 vacantes y otras empresas locales, hay puestos de trabajo de meseros, cocineros, vendedores, operadores y también para profesionistas aquí les podemos encontrar de acuerdo a su perfil.

Como muy buen año califico el presente y así esperan continuar en el 2023, continuarán trabajando durante todo el mes de diciembre en sus oficinas en calle Lamadrid a media cuadra de la plaza principal de este municipio, esperan cubrir las vacantes que quedan.

Apoyan a los jóvenes de 18 y más a conseguir su primer trabajo, a los recién egresados también y además a personas discapacitadas pues hay empresas que los contratan depende del perfil que solicitan.