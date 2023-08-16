Mejora Tania las calles de Múzquiz

Melchor Múzquiz.- En un esfuerzo continuo por mejorar la infraestructura urbana de Melchor Múzquiz, la administración encabezada por Tania Vanessa Flores Guerra ha puesto en marcha una serie de trabajos de rehabilitación de calles que buscan brindar una mejor calidad de vida a los habitantes de este municipio.

Los trabajos de rehabilitación de calles, que se han estado llevando a cabo con determinación y compromiso, continuarán a marchas forzadas, según lo anunciado por la alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra. La meta de esta iniciativa es abarcar el mayor número posible de calles en la localidad, para asegurar que los residentes cuenten con vías seguras y en buen estado.

La inversión en esta labor de rehabilitación es un reflejo del compromiso de la administración con el bienestar de los ciudadanos. Los equipos de trabajadores y maquinaria se encuentran activamente involucrados en las tareas de repavimentación, reparación de baches y mejora de la infraestructura vial. Esto no solo contribuye a la estética del municipio, sino que también crea un entorno más cómodo y seguro para los conductores y peatones por igual.

La comunidad de Melchor Múzquiz ha respondido positivamente a esta iniciativa, reconociendo el esfuerzo de la administración por mejorar la infraestructura local. Los habitantes esperan con entusiasmo los resultados finales de estos trabajos, que prometen una transformación significativa en la apariencia y funcionalidad de las vías de la localidad.

La administración de Tania Vanessa Flores Guerra reafirma su compromiso de continuar trabajando en pos del desarrollo y el progreso de Melchor Múzquiz, promoviendo la creación de un entorno más seguro y agradable para todos sus residentes. Con la constante labor de rehabilitación de calles en marcha, el futuro vial de la localidad se presenta prometedor y lleno de mejoras significativas.