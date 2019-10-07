Mejoran calles en la Nogalera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Aplicando recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal en Múzquiz, la alcaldesa Luisa Alejandra Santos Cadena, encabezó el arranque de los trabajos de recarpeteo en un importante sector de la colonia Nogalera en la cabecera municipal.

Refrenda con ello el compromiso con todos los sectores para impulsar el crecimiento y desarrollo de este séptimo Pueblo Mágico de Coahuila.

Acompañada por miembros de su cabildo, funcionarios y colaboradores, la alcaldesa se reunió con los vecinos del sector y puso en marcha los trabajos que se suman a la serie de acciones que en el tema de infraestructura se vienen aplicando en Múzquiz.

Padres de familia y estudiantes recibieron a la presidenta municipal.

En su mensaje, reafirmó el compromiso que tiene con todos y cada uno de los sectores, por ello, añadió que las promesas que hiciera durante la campaña previa a ser electa como alcaldesa, hoy se vienen cumpliendo.

En su intervención Lorena Martínez, directora de obras públicas dijo que la obra que se aplica en la colonia Nogalera corresponde al recarpeteo de la calle 5 de Mayo de Francisco Murguía a la calle Escondida.

Para ello se realizan trabajos de barrido del área a tratar, la nivelación y compactación con carpeta asfáltica, riego de liga y la colocación de carpeta asfáltica dando un área de 6 mil 129 metros cuadrados compactados. También se ejerce la nivelación de 9 pozos de visita existentes.

Dijo que esta obra se realiza a través del fondo de fortalecimiento municipal con una inversión de 1 millón 178 mil pesos.

Aunado a ello informó que se trabajará en la calle Jesús Carranza de “Niños Héroes”, a Ferrocarril que comprende 3,171 metros cuadrados de carpeta asfáltica a través del fondo de fortalecimiento municipal con una inversión de 627 mil pesos.

La próxima semana, será el arranque de la segunda etapa de recarpeteo que comprenderá la calle Cruz Maltos de calle Mina a Ferrocarril y también se continuará con el recarpeteo en la calle 5 de mayo de presidente Juárez a Francisco Murguía.