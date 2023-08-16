Melani, futura Reina de feria

Múzquiz, COAH.- La anticipación y la emoción llenaron el ambiente durante la reciente elección de la futura reina de la Feria de Santa Rosa de Lima en Múzquiz. En un evento que irradió esplendor y elegancia, Melani Saucedo Castillo fue elegida para portar la corona como la nueva soberana de este pueblo mágico en la región carbonífera.

La elección, un momento anhelado en la feria, ocurrió después de las destacadas presentaciones de cada una de las nueve participantes. Estas jóvenes talentosas cautivaron al público con diversos números culturales, los cuales reflejaron la riqueza y diversidad de las tradiciones de Múzquiz. Cada actuación artística transmitió una muestra auténtica de la identidad local y el talento de las concursantes.

Melani Saucedo Castillo, quien recibió el título de Melani I, se destacó por su gracia, carisma y la elegancia con la que representó a su pueblo. La elección de Melani como futura reina fue un momento emotivo y cargado de simbolismo, ya que ella personificará el espíritu y la esencia de Múzquiz durante su reinado. Con aplausos y vítores, la audiencia manifestó su apoyo mientras Melani Saucedo Castillo asumía la responsabilidad de ser la embajadora del encanto cultural de este rincón pintoresco en la región carbonífera.

Durante la ceremonia de elección, prominentes figuras de la comunidad municipal y regional se unieron para celebrar este acontecimiento trascendental. La alcaldesa Tania Flores Guerra y el diputado electo Antonio Flores Guerra, junto con otros representantes, felicitaron a todas las participantes por su dedicación y esfuerzo. Reconocieron el papel crucial que desempeñan en la conservación y promoción de la riqueza cultural de Múzquiz.

La Feria de Santa Rosa de Lima en Múzquiz sigue siendo un espacio para celebrar y honrar las raíces y costumbres de este encantador pueblo mágico. La elección de Melani I como futura reina enfatiza el valor de la cultura y la comunidad, y anticipa un reinado lleno de eventos y actividades que enriquecerán aún más el patrimonio cultural de Múzquiz. La coronación oficial está programada para el próximo 25 de agosto.