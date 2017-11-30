Menor de edad atenta contra su propia vida

MINERAL DE PALAU, COAH.- Una menor de 14 años de edad al parecer producto de una crisis nerviosa momentánea y con intenciones aparentes de quitarse la vida la noche de ayer, fue conminado por elementos de la Policía Municipal para evitar que se ocasionara lesiones cuando se encontraba en el interior de su vivienda ubicada en la calle Alemania de la Obrera dos de este mineral.

Los oficiales municipales acudieron al llamado de auxilio a la guardia de la Policía Municipal, por medio de la cual solicitaban la ayuda urgente para atender a la menor, pues familiares no lograban convencerla, y no fue sino hasta que llegaron los policías capacitados para atender las situaciones de este tipo que se disuadió a la menor de utilizar el objeto punzocortante en su contra.

Una vez a salvo, los hábiles negociadores de la Policía Municipal, sostuvieron una plática con la adolecente y su madre para ofrecerles alternativas de apoyo en instituciones especializadas.